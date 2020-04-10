شاهد.. فنانة لبنانية شهيرة عالقة في في مدينة سعودية.. لن تصدق كيف وصفت وضعها داخل الفندق (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - تسبب توقف تصوير المسلسل الخليجي ” ضرب الرمل ” بسبب الإجراءات الإحترازية لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد ، في معاناة للممثلة اللبنانية ريتا حرب التي تتواجد في القصيم منذ أكثر من شهر حيث اضطرت للبقاء بعد إعلان منع التجول وتوقف حركة الطيران .
واظهر مقطع الذي نشره موقع “فوشيا” ، الممثلة اللبنانية وهي تتحدث من داخل غرفتها بالفندق في القصيم ووصفت حالتها بالهيسترية خلال تواجدها وحيدة في منطقة القصيم، مؤكدة أنها تمضي بعضا من وقتها وهي تراقب المارة عن طريق النافدة وهي تحتسي قهوتها، لافتة إلى أنها تشعر ببعض الأحيان برغبة في البكاء، كاشفة عن أنها لم تستطع المغادرة في الطائرة المتوجهة إلى بيروت منذ أيام وذلك لبعد المنطقة التي تتواجد فيها.
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جديد "الخليج 365"
بالقيديو الفنانة اللبنانية “ريتا حرب” عالقة
وكانت حرب قد توجهت منذ حوالي شهر ونصف للعيش في منطقة القصيم لتصوير المسلسل الرمضاني “ضرب الرمل” الذي تدخل من خلاله السباق الرمضاني 2020 .
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