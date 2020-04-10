شكرا لقرائتكم خبر عن القيادي طاهر العقلة يوجه هذه الرسالة الى وزير العدل ورئيس محكمة إستئناف الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه القيادي طاهر مسعد العقلة رسالة عاجلة إلى وزير العدل ورئيس محكمة استئناف الضالع ومحافظ محافظة الضالع ورئيس مجلس انتقالي الضالع وقائد الحزام الأمني ومدير أمن الضالع، في ضبط ومحاسبة القاضي خالد علي عمر المريسي الساكن في قعطبة ورئيس محكمة جبن المعيين من حكومة الشرعية الذي يقوم في بسط ارض ورثة الداعري وادي المقسور قعطبة وتصرف بها واخذ اسجالهم.

وأضاف حدث ذلك بعد ان دخلت وساطة بين القاضي خالد علي عمر و ورثة الداعري عدن من قبل الشيخ محمد عبدالله ربيد قعطبة والاستاذ عبدالغني باعلوي قعطبة على أساس ان القاضي خالد علي عمر يقوم في تسليم ارض ورثة الداعري وتسليم البصاير وتسليم كل المبالغ الذي بحوزة القاضي من قيمة الارض الذي قام في بيعها القاضي خالد علي عمر ولكن القاضي رفض ذالك وفرض حكومة على ورثة الداعري ان يقومو في تهجيرة في عشره روس بقر خمسة روس يقوم القاضي في ذبحها وخمس روس مقبول ومرجوع وقام القاضي في بيع الخمسة روس البقر وسيارة قات وكل مايلزم من متبعات الهجر و وكلف هذا الهجر 1100000ريال وقامو ورثة الداعري في تهجير القاضي حسب طلبه وتسليم كل المبالغ الذي بحوزته والاسجال وغيرها بنفس الوقت ولنا شهر والقاضي خالد علي عمر لم يسلم كل مابحوزة حسب الاتفاق الذي هوا موقع به اما المحكمين بينه وبين ورثة الداعري وفي الختام نطالب الجهات المختصة في الزام وضبط ومحاسبة القاضي ونهي عن المنكر وتسليم كل المبالغ الذي بحوزة والاسجال حسب الاتفاق.

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وسوف نرفع لكم صور من الاتفاق