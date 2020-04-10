شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : الديوان الملكي السعودي يفاجئ الجميع ويصدر اعلان طارئ (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الديوان الملكي، في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود.

وقال الديوان في بيان: ”انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود“.

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وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الفقيدة ”سيوارى جثمانها الثرى يوم غد الجمعة الموافق 17 / 8 / 1441هـ في مكة المكرمة“.