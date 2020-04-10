شاهد.. فيروس كورونا يعاود نشاطه وبقوة بالصين.. ومخاوف من الاعراض (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - عاود فيروس كورونا نشاطه على ما يبدو في الصين بعد تراجع معدل الإصابات والوفيات في البلاد.
وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن البر الرئيسي سجل 62 إصابة جديدة بالفيروس المستجد الأربعاء، ارتفاعاً من 32 حالة في اليوم السابق كما ارتفع عدد المصابين الوافدين من الخارج.
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وأضافت : “أن عدد الحالات الوافدة إلى بر الصين الرئيسي بلغ 1042 حالة حتى يوم الثلاثاء بزيادة قدرها 59 حالة عن اليوم السابق. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 81802 والوفيات إلى 3333. حسب “العربية.نت”.
فيروس كورونا يعاود نشاطه بالصين تفاصيل
وفي السياق نفسه برزت أمس أيضاً أزمة المصابين بلا أعراض، إذ ذكرت أن عدد حالات الإصابة الجديدة التي لم تظهر أعراض على أصحابها ارتفع بأكثر من أربعة أمثاله إلى 137.
وكانت السلطات الصينية رفعت الثلاثاء قيود الحجر الصحي المفروضة على سكان مدينة ووهان بؤرة تفشي الفيروس. وعادت الحياة إلى المدينة، بعد 74 يوماً من الإغلاق.
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