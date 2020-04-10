شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : شركة النفط تزف بشرى سارة وتعلن رسمياً عن تسعيرة جديدة وغير متوقعة للبنزين. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة النفط اليمنية في العاصمة صنعاء اليوم الخميس، عن تخفيض جديد في أسعار مادتي البترول والديزل إبتداءً من صباح يوم غد الجمعة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأكدت إدارة الشركة الخاضعة لسيطرة المليشيات “أنه سيتم بيع الدبة البنزين سعة 20 لتر بمبلغ 4900 ريال بسعر 190 ريال للتر الواحد، والدبة الديزل بمبلغ 5500 ريال بسعر 245 ريال للتر الواحد”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــــــاجل : شركة النفط تزف بشرى سارة وتعلن رسمياً عن تسعيرة جديدة وغير متوقعة للبنزين. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.