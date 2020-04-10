شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : بعد ساعات من وقف اطلاق النار.. الحوثي يبعث برسالة عاجلة للسعودية وهذا ما ورد فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث محمد علي الحوثي، رسالة الى السعودية وذلك بعد ساعات من وقف اطلاق النار.

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ودعا الحوثي في رسائل عبر تويتر رصدتها” الحياة اليمنية” السعودية إلى التعامل بجدية مع رؤية جماعته لايقاف الحرب في اليمن.

وقال الحوثي في سلسلة تغريدات على “تويتر” مساء الخميس، إن جماعته قدمت رؤيتها حول وقف نهائي للحرب في اليمن للمبعوث الأممي مارتن غريفيث، وتم الاتفاق معه على نقلها للطرف الآخر (التحالف والحكومة اليمنية).

وأشار إلى أن “الطرف الآخر يفهم دائماً أن ما نقدمه يأتي من موقف ضعف فيذهب للتصعيد”.

وأعلن الحوثيون الأربعاء تسليم مبعوث الأمين العام للامم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، رؤيتهم للحل الشامل لوقف الحرب وتتضمن وقف الحرب في جميع الجبهات، ورفع الحصار الجوي والبحري والبري، وتنفيذ إجراءات بناء الثقة ومنها صرف جميع مرتبات الموظفين غير المسلمة في جميع القطاعات، وإعادة الإعمار.

ودعا الحوثي التحالف بقيادة السعودية إلى “التعامل بجدية مع الحلول الشاملة” ..مضيفا “أما استمرار الحرب فلن يأتي بنتيجة”.