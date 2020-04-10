شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات صادمة وغير سارة رغم إعلان وقف العمليات العسكرية بشكل كامل في اليمن وهذا ما حدث بـ3 محافظات (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن طيران العدوان السعودي الأمريكي سلسلة غارات على عدد من المحافظات اليمنية عقب اعلانه وقف العمليات العسكرية بشكل كامل في اليمن لمدة أسبوعين.

حيث طيران العدوان 6 غارات على مديرية حرض في محافظة حجة، كما نفذت القوات السعودية استهداف صاروخي على مناطق متفرقة بمديرية منبه الحدودية.

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وفي الحديدة، استشهد مواطنين اثنين وتضرر عدد من المنازل بقصف مدفعي لقوى العدوان والمرتزقة على مدينة الدريهمي المحاصرة منذ أكثر من عام ونصف.

ونفذت قوى العدوان السعودي الإماراتي المدعومة أمريكياً، أكثر من 87 خرقا لإتفاق التهدئة في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في الحديدة أن من بين خروق العدوان استحداث ٢ تحصينات قتالية جديدة في شارع الخمسين و ٢٩ خرقا بقصف مدفعي وصاروخي وأخرى من بوارج العدوان لعدد ١٦١ قذيفة وصاروخا و ٥٦ خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وفي وقت سابق الخميس، أكد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن قوى العدوان تواصل تصعيدها المستمر في مختلف الجبهات وخصوصا في جبهات الحدود.

وأوضح العميد يحيى سريع أن قوى العدوان شنت أكثر من خمسة زحوف على كل من حرض ومجازة عسير والبقع بنجران، مؤكدًا أن “محاولات العدو لا زالت مستمرة منذ الفجر حتى اللحظة بغطاء جوي بأكثر من 10 غارات”.

وأكد أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تصدوا بفضل الله لكل زحوف العدوان وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال العميد سريع “تؤكد القوات المسلحة جهوزيتها التامة لمواجهة أي تصعيد على مختلف الجبهات وأن مصير أي تصعيد هو الفشل والهزيمة”.