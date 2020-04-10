شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بعد إعلانها اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. شاهد بالفيديو: طبيبة كويتية تثير الجدل بتصريحات "جديدة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تراجعت الطبيبة الكويتية الدكتورة أمل الأنصاري، عن تصريحاتها السابقة باكتشافها علاج لفيروس كورونا المستجد، وتصدرت “الأنصاري” تويتر، بعد ظهورها للمرة الثانية لتنفي ما قالته في الظهور الأول.

وظهرت “الأنصاري” في الفيديو الأول وهي تشرح – على ما يبدو – اكتشافها الجديد، قائلة: تعمدت في أول صفحة أكتب ليش فيروس كورونا يضرب الرئة، ووضعت المعلومات في أول صفحة، عشان بسرعة يصنعون، ويرتاحون الناس، ويحصل التنفس الطبيعي ومن يومين غيرت الأوراق كلها وكتبت اسم الدواء وراح يكون كويتي للعالم كله.

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وكانت الطبيبة والتي تشغل أيضا رئيس منظمة الطب التكميلي الدولية، قد أعلنت أنها قامت بتسليم اكتشافها إلى وزير الصحة الكويتي”، مضيفة: “العلاج تم اكتشافه بمحض الصدفة، فجاء من جراء أبحاث سابقة أجريت على مدى ثماني سنوات من أجل مرض السرطان، وأنها احتفظت بأوراق الأبحاث”.

طبيبة كويتية تتراجع وتثير الجدل بتصريحات

أما الفيديو الثاني، فقد ظهرت متناقضة تماما، وقالت: مين قال لكم إن أنا قاصدة فيروس كورونا، أنا قاصدة عضو موجود في جسم الإنسان ما حد أتكلم فيه من الأول، ولو حد قالي ليش ما تتكلمي أنت، أقول هذا بحثي وهذه دراستي وما أقدر أطلعها برة.

وتسببت التصريحات المتناقضة في إثارة الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وانهالت التغريدات التي تنتقد هذا التحول الغريب والسريع في موقف الطبيبة الكويتية.