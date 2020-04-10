شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد وجرح اثنين من أبطال المقاومة الوطنية في اعتداء لعصابة مسلحة بأحد أسواق الخوخة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استشهد أحد افراد حراس الجمهورية وجرح آخر في اعتداء أفراد عصابة مسلحة ،اليوم الخميس 9 ابريل، في مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر محلي أن افراد العصابة بقيادة المدعو شعيب الكوكباني باشرت بأطلاق النار على اثنين من جنود قوات حراس الجمهورية أثناء تواجدهما في سوق شعبي بمدينة الخوخة، ودونما سبب يذكر، ما أسفر عن استشهاد الجندي محمد أبولحوم من أفراد اللواء الرابع حراس الجمهورية وجرح الجندي عبدالله سالم الحنش.

وعدد زملاء الشهيد المواقف البطوليةالتي اجترحها في مواجهة ميليشيات الحوثي الارهابية بمنطقة الجاح، أثناء تسللاتهم المستمرة وخرقهم لاتفاق وقف اطلاق النار.

ويعاني سكان الخوخة من قيام عصابة مسلحة، للعبث بامن واستقرار المدينة التي تعد عاصمة مؤقتة لمحافظة الحديدة، إذ حاولت قتل الطبيب أحمد عنينه مدير مركز علاج سوء التغذية أمس الأول، اضافة الى سطوها على ممتلكات مواطنين، ومسؤوليتها عن قتل وجرح العديد من السكان في عمليات تهجم ونهب أراضي.

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من جانبهم توضح مصدر في المقاومة الوطنية إن قواتها ملتزمة باحترام اختصاصات السلطات المحلية والقضائية في ضبط الأمن بالمديرية، وتطبيق القوانين النافذة.

مضيفا بان المقاومة الوطنية تركز كل جهودها لموجهة مليشيات الحوثي التي تنكل بالمواطنيين فيى المناطق التي مازالت تسيطر عليها في الساحل الغربي.