شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 3 ممرضات ارتدين أكياس قمامة لمواجهة كورونا في مستشفى ببريطانيا.. فكانت النتيجة صادمة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تلقى ثلاث ممرضات ظهرن في أحد مستشفيات بريطانيا وهن يرتدين أكياس قمامة، ويغطين رؤوسهن وأقدامهن بقطع من أكياس بلاستيكية، بسبب نقص معدات الحماية الشخصية، صدمة إصابتهن بفيروس كورونا.
الممرضات.. وكورونا
ووفقاً لـ”سكاي نيوز” نقلا عن تقرير صحيفة “تلغراف” البريطانية، فإن الممرضات التابعات للخدمات الصحية الوطنية البريطانية ضمن طاقم العمل في مستشفى نورثويك بارك، ثبت إصابتهن بفيروس كورونا.
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد "الخليج 365"
وكشفت الممرضات كيف أصبن بعدوى فيروس كورونا من المرضى، لأن المسؤولين في المستشفى، الذي كان الأول في البلاد الذي أعلن عن حادثة خطيرة بعد أن امتلأ بمرضى كوفيد-19، فشلوا بتزويدهم بالكمامات والكفوف والأحذية والمآزر وأغطية الرأس المناسبة.
3ممرضات ارتدين أكياس قمامة لمواجهة كورونا
أكياس القمامة
ووفقا لمصدر مسؤول في مستشفى نورثويك بارك، فقد تم تشخيص إصابة الممرضات الثلاث، اللواتي ارتدين أكياس القمامة، بفيروس كورونا الجديد، بعد إجراء اختبار لهن في مركز اختبار وتشخيص بشمال لندن الأسبوع الماضي.
ووفقا للمصدر، فقد تبين أن أكثر من 50 في المئة من الموظفين، في أحد الأجنحة، بمن فيهم كبير الممرضين والممرضات ومدير الجناح، أصيبوا بالوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. 3 ممرضات ارتدين أكياس قمامة لمواجهة كورونا في مستشفى ببريطانيا.. فكانت النتيجة صادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.