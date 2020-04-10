شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 3 ممرضات ارتدين أكياس قمامة لمواجهة كورونا في مستشفى ببريطانيا.. فكانت النتيجة صادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلقى ثلاث ممرضات ظهرن في أحد مستشفيات بريطانيا وهن يرتدين أكياس قمامة، ويغطين رؤوسهن وأقدامهن بقطع من أكياس بلاستيكية، بسبب نقص معدات الحماية الشخصية، صدمة إصابتهن بفيروس كورونا.

الممرضات.. وكورونا

ووفقاً لـ”سكاي نيوز” نقلا عن تقرير صحيفة “تلغراف” البريطانية، فإن الممرضات التابعات للخدمات الصحية الوطنية البريطانية ضمن طاقم العمل في مستشفى نورثويك بارك، ثبت إصابتهن بفيروس كورونا.

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وكشفت الممرضات كيف أصبن بعدوى فيروس كورونا من المرضى، لأن المسؤولين في المستشفى، الذي كان الأول في البلاد الذي أعلن عن حادثة خطيرة بعد أن امتلأ بمرضى كوفيد-19، فشلوا بتزويدهم بالكمامات والكفوف والأحذية والمآزر وأغطية الرأس المناسبة.

3ممرضات ارتدين أكياس قمامة لمواجهة كورونا

أكياس القمامة

ووفقا لمصدر مسؤول في مستشفى نورثويك بارك، فقد تم تشخيص إصابة الممرضات الثلاث، اللواتي ارتدين أكياس القمامة، بفيروس كورونا الجديد، بعد إجراء اختبار لهن في مركز اختبار وتشخيص بشمال لندن الأسبوع الماضي.

ووفقا للمصدر، فقد تبين أن أكثر من 50 في المئة من الموظفين، في أحد الأجنحة، بمن فيهم كبير الممرضين والممرضات ومدير الجناح، أصيبوا بالوباء.