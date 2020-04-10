شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــاجل : حقيقة انتشار فيروس "كورونا" في دمت بمحافظة الضالع وهذا مايحدث الان (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصحاب عاجل لا نريد التشهير بدمت

وإرسال معلومات مغلوطة الي كثير

من المواقع الإخبارية والعالميه

ولأن دايما ولد الويل يفرح بالتهمه

كل ما حدث باختصار شديد توافق

حدوث 8 وفيات خلال يومين فقط

في مديرية دمت محافظة الضالع

وكنت اريد أتجنب ذكر الأسماء لكن

لا بد من كشف الحقيقه للجميع

1 الشيخ أحمد قاسم الغرباني قريه الاحرم

توفي في صنعاء نتيجه مرض سابق

في المعده يعاني منه لفتره طويله

2 الشيخ محمد أحمد المسعدي كان مريض

من أهالي قريه خاب أصيب بجلطة

في الدماغ وله فتره طويله في العنايه

المركزة في العاصمه صنعاء وكبير في السن

3 التاجر محمد مهدي العودي

صاحب محطه الغاز كان مريض

ويعاني من جلطات سابقه وكبير في السن

4 العدل احمد قايد الجماعي عدل قريه خاب

مات في بيته إثر ذبحه صدريه بعد

موت عمه الشيخ محمد المسعدي مباشره

5 علي مصلح جراب المهاجري من قريه الحقب

توفي أثر جلطه في الدماغ وهو في مقتبل العمر

6 وهبي محمد ناجي الجحدري من حقل الفارد

توفي في صنعاء إثر ذبحه صدريه

7 زوجه محسن ناصر الميدمه من حقل الفارد

امرأه كبيره في السن توفت وفاه طبيعيه

8 يونس حمود الطارق توفي بذبحه

صدريه أثناء اسعافه الي ذمار ويعاني

من مشاكل كثيره بسبب مقتل اخوه

ونتيجة موت هؤلاء الأشخاص خلال

يومين فقط رغم أنه يعانون من أمراض

سابقه بقيت حمله شرسة علي مديرية

دمت ومنشورات للأسف الشديد مغلوطة

من جهاله وتسرع طبعا وهي تسي لدمت

الموت يحدث في الآلاف يوميا وهو

أمر الله الموت واحد والأسباب متعددة

هناك أدوية منتهيه وخطيره

هناك مبيدات وسموم مهربه

هناك مواد غذائية منتهيه الصلاحية

هناك خمور مغشوشة تباع للناس

هناك مشاكل داخليه يعاني منها الشخص

كلها أمور تساعد على الوفاه لكثير

من الناس الله يجنبنا اياها

لكن أهم شي ان دمت بخير من الكورونا

والرجاء عدم الاستعجال في النشر

طبعا انا لست دكتور ولكني شخص

من أبناء دمت يهمني مصلحتها فوق كل اعتبار

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