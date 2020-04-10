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عدن - ياسمين التهامي - عاجل رسميا: وزارة الصحة ولجنة الطوارئ توضح بخصوص أول حالة إصابة بكورونا في الشحر بحضرموت !

قالت إذاعة ‎هنا عدن، بأنها أجرت إتصالاتها بعدد من المسؤولين في السلطة المحلية في حضرموت وعدد من المسؤولين في وزارة الصحة ولجنة الطوارئ المشكلة لمجابهة فيروس كورونا حول التأكد من الحالة التي تم نشر الأخبار عنها بأنها قد تكون مصابة بفيروس كورونا في مديرية الشحر في محافظة حضرموت.

‏وأضاف القناة في تصريح صحافي تابعه (أحداث نت): "لم تؤكد إحدى تلك المصادر صحة خبر الإصابة إلى الآن و أن الحالة المشتبه بها مازالت نتائج فحصها لم تعلن بعد".

وأوضحت: "وحتى ظهور نتيجة الفحص سيعلن ذلك رسميا عبر المتحد

جديد اب برس

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ث الرسمي المتفق عليه من قبل وزارة الصحة و السكان وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي".

وكانت مصادر محلية قالت في وقت سابق، بأن سلطات حضرموت تستعد لفرض حضر تجوال كامل في مدينة الشحر وعزلها عن كافة مدن حضرموت بعد تأكيد وجود أول حالة كورونا في المدينة.

وقالت المصادر بأن الحالة هي لشخص غير يمني دخل عبر ميناء الشحرضمن طاقم سفينة شحن بضائع قادمة من أحد موانئ دولة الامارات العربية المتحدة.

‏وذكرت المصادر وشهود عيان، أن المصاب بفيروس كورونا وهو غير يمني بدأت عليه أعراض الحمى الشديدة والكحة والألم في الراس والحلق بعد مغرب أمس الخميس مما استدعاء إجراء له فحوصات وارسالها لمدينة المكلا وجات النتيجة ايجابية بعد عدة ساعات ومع فجر اليوم الجمعة.