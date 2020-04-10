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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : تعرف على جنسية المصاب بفيروس كورونا في حضرموت اليمن القادم من الامارات !

كشفت السلطات المحلية في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت اليمنية عن جنسية المصاب الأول بفيروس كورونا المستجد والوافد إلى الأراضي اليمنية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب مصادر خاصة هناك فإن السلطات المحلية أعلنت حظر تجول شامل إعتبارا من صباح يومنا هذا الجمعة وحتى إشعار آخر.



كما كشف المصدر عن جنسية المصاب وقال إنه يحمل الجنسية الهندية ، مشيرة إلى أن المصاب تم رصده خلال قدومه عبر ميناء الشحر.

وحذرت السلطات الأمنية في المدينة كافة المواطنين من عدم التساهل مع حظر التجول الذي فرضته مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ اقصى العقوبات في حق كل من يخالف هذا الحظر.

جديد اب برس

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