شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل رئيس لجنة مجابهة كورونا تواصلنا مع وزارة الصحة والسكان الان. الجمعة الساعة الخامسه فجرا 10ابريل. واكدت أن الحالة مشبوهة وفي حال التأكد سيتم الإعلان عنها رسميا ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 10-04-2020? - آخر تحديث الجمعة 10-4-2020? عاجل رئيس لجنة مجابهة كورونا تواصلنا مع وزارة الصحة والسكان الان. الجمعة الساعة الخامسه فجرا 10ابريل. واكدت أن الحالة مشبوهة وفي حال التأكد سيتم الإعلان عنها رسميا ! قال رئيس لجنة مجابهة فيروس كورونا أن وزارة الصحة أبلغته بأن الحالة مشتبهه وليس مؤكد وتم اخذ الفحص ولم يطلع ناتج الفحص بعد، وعند طلوع ناتج الفحص سوف يعلن عن ذلك رسميا وعبر الناطق الرسمي المتفق علية بوزارة الصحة والسكان وكيل وزير الصحة د علي الوليدي. كل مودتي رئيس لجنة مجابهة فيروس كورونا د سالم الشبحي جديد اب برس Advertisements ​

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