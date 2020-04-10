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عدن - ياسمين التهامي - هام وخطير.. نائب الرئيس يسجل أول تعليق رسمي على وقف إطلاق النار ومبادرة الحوثيين (تفاصيل)!

سجل نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، أول تعليق رسمي على وقف إطلاق النار ومبادرة الحوثيين المقترحة عبر الأمم المتحدة لوقف الحرب. مثمنا جهود التحالف بقيادة السعودية والامم المتحدة لإحلال السلام.

جديد اب برس

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جاء ذلك لدى لقاء نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، الخميس، عبر دوائر تلفزيونية، كرس لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية وجهود وقف إطلاق النار.

وأكد نائب الرئيس خلال اللقاء أن “توجيهات فخامة الرئيس هادي تقضي بالاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار الذي يسري اعتباراً من ظهر الخميس استجابة لدعوة أمين عام الأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)”.

الفريق الركن علي محسن جدد “تأكيد موقف الشرعية الثابت في دعم الجهود الأممية المبذولة في تحقيق السلام واستئناف العملية السياسية وفق المرجعيات الثلاث وبما من شأنه استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب”.

وعبر عن “تقديره لمواقف دول التحالف بقيادة السعودية الشقيقة التي أعلنت دعمها وتأييدها لقرار الشرعية في الاستجابة لدعوة أمين الأمم المتحدة وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن والتخفيف من معاناة الشعب اليمني”

وأكد نائب الرئيس أن “سلامة اليمنيين ومصلحتهم تقع على رأس قائمة أولويات واهتمامات الشرعية وكرست جهودها لذلك وخصصت مبالغ مالية ووجهت باتخاذ الاجراءات الاحترازية المطلوبة للحد من انتشار فيروس كورونا”.

داعياً “المجتمع الدولي والجهات الداعمة للإسهام في دعم اليمن أسوة ببقية الدول الأخرى بما يمكنها الاستعداد لأي مخاطر صحية محتملة، بما فيها مخاطر انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)”.

من جهته، نقل المبعوث الأممي إلى نائب الرئيس “تحيات الأمين العام للأمم المتحدة إلى فخامة رئيس الجمهورية وشكره على التعاطي الإيجابي مع الدعوة للتهدئة ووقف إطلاق النار للتفرغ لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا”.

وعبر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في اللقاء عن “تطلعاته بأن يسهم وقف إطلاق النار في التهيئة لاتخاذ خطوات من شأنها تعزيز بناء الثقة والتوصل إلى حل سلمي ووقف الحرب ومعالجة آثارها كافة”.