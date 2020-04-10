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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 10-04-2020? - آخر تحديث الجمعة 10-4-2020? عاجل / اليمن تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت عن طريق الامارات ! أفادت الأنباء عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في اليمن.

وبحسب المصادر فإن الحالة تم رصدها في مدينة الشحر في محافظة حضرموت.

وأضافت المصادر بأن الحالة لوافد أجنبي كان عائدا من دولة الإمارات العربية المتحدة جديد اب برس Advertisements ​

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