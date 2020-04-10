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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست قطر..السيسي يكشر عن انيابه وينقلب على حلفائه الخليجيين ويتوعد هذه الدولة الخليجية الثرية بعقاب مزلزل وكارثي خلال ال24 الساعة القادمة( فيديو مرعب )

2020/04/10 الساعة 08:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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