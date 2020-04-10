شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الشحر تعلن حظر التجوال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. الشحر تعلن حظر التجوال الجمعة 10 أبريل 2020 الخليج 365 أفادت مصادر محلية، بأن مدينة الشحر شهدت فرض حظر تجوال ابتداءً من الساعة الخامسة فجر اليوم الجمعة.

Advertisements وأشارت المصادر إلى أن حظر التجوال بالمدينة؛ جاء بسبب الاشتباه في حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد قادمة من خارج مديرية الشحر بحضرموت. وأوضحت أن السلطات شددت على جميع المواطنين، البقاء في منازلهم حتى إشعار آخر، مطالبة باتباع طرق السلامة، لمنع تفشي الوباء القاتل في المدينة.

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