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صنعاء - ياسمين الخيامي - زوجة عادل امام تنهار باكية لهذا السبب الصادم وتهز وجدان المصريين وتتوسل اليهم ان يفعلوا هذا الشيء..لن تصدق لماذا بكت وماذا طلبت من المصريين( صورة )

2020/04/10 الساعة 05:15 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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