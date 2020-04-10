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عدن - ياسمين التهامي - السلطات السعودية اصدار قرارات جديدة بإغلاق جميع محلات هذة الانشطة ومن ضمنا المسلتزمات الكمالية للوقاية من "كورونا"

وجھت السلطات السعودیة في منطقة القصیم، بإغلاق جمیع محلات المستلزمات

الكمالیة للوقایة من تفشي فیروس كورونا المستجد.

وبحسب مصادر سعودیة، فقد وجھ أمیر القصیم فیصل بن مشعل؛ بإغلاق جمیع

محلات المستلزمات الكمالیة للوقایة من تفشي فیروس كورونا.

وكان بن مشعل قد وجھ بإیقاف وتأجیل كل المناشط والفعالیات والملتقیات المقامة

ً بمنطقة القصیم حفاظا على سلامة المواطنین والمواطنات والزائرین.

یأتي ذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازیة التي اتخذتھا السلطات السعودیة،

لمواجھة تفشي فیروس كورونا في أراضیھا. جديد اب برس Advertisements شاهد" علامات تدل انك مصاب ب" فيروس" كورونا ! ​

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