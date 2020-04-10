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عدن - ياسمين التهامي - محافظ شبوة يوجه بصرف 30 ألف دولار لـ 100 مريض من أبناء المحافظة عالقين في مصر !

وجه محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو مساء اليوم الخميس بصرف 30 الف دولار ل100 مريض من أبناء محافظة شبوة العالقين بجمهورية مصر العربية بسبب توقف رحلات الطيران نتيجة ازمة كورونا التي يشهدها العالم. جديد اب برس Advertisements شاهد" علامات تدل انك مصاب ب" فيروس" كورونا ! ​ ونصت توجيهات المحافظ بصرف 300$ لكل مريض من ابناء المحافظة في مصر والبالغ عددهم 100 مريض يتلقون العلاج، على أن تسلم لهم باسرع وقت ممكن وبصورة عاجلة، وذلك للتخفيف من معاناتهم لعدم قدرتهم على العودة إلى الوطن بسبب توقف رحلات الطيران. كما شكل المحافظ لجنة للاشراف علي أيصال تلك المبالغ للأسر المحددة من الأخوة سالم عوض سنان وشفيع محمد العبد وسعيد محمد المرنوم المتواجدين حالياً بجمهورية مصر العربية.

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