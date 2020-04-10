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عدن - ياسمين التهامي - في دولة عربية ..حفل زواج ينتهي بكارثة بسبب فيروس "كورونا" !

كشف عضو مجلس النواب المصري علاء والي أن إقامة حفل زفاف في قرية المعتمدية بمحافظة الجيزة غرب القاهرة، تسبب في اكتشاف 9 حالات فيروس كورونا، ووفاة اثنين منهم، بالإضافة إلى وضع 200 شخص من المخالطين في الحجر الصحي.



وبحسب صحيفة "صدى البلد" المحلية، قال النائب علاء والي عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة: إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في قرية المعتمدية بالجيزة، جاءت نتيجة الاختلاط في بعض المناسبات، وهي حفل زفاف أقيم بالقرية، وسرادق عزاء، مشيراً إلى أن قرية المعتمدية تقع في قلب محافظة الجيزة، إلا أنها تعيش ثقافة مجتمع ريفي، حيث يوجد بعض المناسبات القائمة في غير أوقات الحظر الرسمية سواء الأفراح أو بعض المناسبات التي يكون بها تجمعات، ونتيجة لذلك انتشرت الإصابة بين عدد من أبناء القرية.

جديد اب برس

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وأشار "والي" في تصريحات له إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل في قرية المعتمدية بمحافظة الجيزة إلى 9 حالات حتى الآن، وحالتي وفاة، كما تم عمل حجر صحي لـ200 حالة كانت مخالطة للحالات المصابة.