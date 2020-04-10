بن عديو يوجه بصرف 30 ألف دولار لمرضى محافظة شبوة العالقين في مصر

وجّه، محافظ محافظة شبوة، محمد صالح بن عديو، مساء الخميس، بصرف 30 الف دولار للمرضى من أبناء محافظة شبوة، العالقين بجمهورية مصر؛ بسبب توقف رحلات الطيران؛ نتيجة أزمة كورونا التي يشهدها العالم.
ونصت التوجيهات - وفقا لما نشره المحافظ في صفحته على الفيس بوك - "بصرف 300 $ لكل مريض من أبناء المحافظة في مصر، والبالغ عددهم 100 مريض يتلقون العلاج".
وشدد المحافظ على ضرورة أن تصرف هذه المبالغ للمرضى بأسرع وقت ممكن، وبصورة عاجلة؛ وذلك للتخفيف من معاناتهم؛ لعدم قدرتهم على العودة إلى الوطن؛ بسبب توقف رحلات الطيران.
وشكّل المحافظ لجنة للإشراف علي إيصال تلك المبالغ للمرضى العالقين وهم: "سالم عوض سنان، وشفيع محمد العبد، وسعيد محمد المرنوم" والمتواجدين حالياً بجمهورية مصر العربية.
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