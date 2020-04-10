شكرا لمتابعة خبر عن الإعلان عن مبادرة جديدة لإيقاف الحرب في اليمن المبعوث الاممي يصفها بالشاملة وتتكون من ثلاثة بنود والشرعية والحوثي يردون عليها (وهذة نصها) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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