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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. كيف كانت نهاية القيادي الحوثي الذي بصق على جثة (علي عبد الله صالح) وصرخ: «ثأرنا لسيدي حسين»

جديد اب برس شاهد" علامات تدل انك مصاب ب" فيروس" كورونا ! Advertisements شاهد بالفيديو.. طبيبة عربية تتعرض للتنمر بسبب فحصها لمصابي كورونا ! مصرعه احد ابرز قتلة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ، والذي كان من ضمن المقتحمين لمنزله ، والذي ظهر وهو يبصق على جثة الرئيس السابق علي عبد الله صالح ، عقب مقتله على ايدي الحوثيين وكان يصرخ بأعلى صوته “ثارنا لسيدي حسين” ، لقي مصرعه في جبهة صرواح في مارب . واظهر ناشطون صورة لاحد الحوثيين الذين ظهروا في الفيديو الذي بثته قناة ” المسيرة ” وفيه جثمان صالح مسجي في الصندوق الخلفي لسيارة نوع هيلوكس مضرجا بدمائة وكان يلوح في اتجاهه ويردد ” ثأر لسيدي حسين “. وقتل القيادي الحوثي في جبهة ” صرواح ” مع عدد من مقاتلي الميلشيا في المواجهات التي دات مع قوات الجيش الوطني الموالي للشرعية.

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