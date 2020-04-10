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عدن - ياسمين التهامي - «فيديو مسرب» ومتداول على نطاق واسع في مواقع التواصل لأول إصابة بفيروس كورونا في اليمن وبأعراض واضحة.. شاهد

جديد اب برس شاهد" علامات تدل انك مصاب ب" فيروس" كورونا ! Advertisements شاهد بالفيديو.. طبيبة عربية تتعرض للتنمر بسبب فحصها لمصابي كورونا ! ل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرب لمصاب بفيروس " كورونا " تم اسعافه لاحد المسشتفيات . ويظهر الفيديو الشخص المصاب وقد بدت عليه اعراض " كورونا " الواضحة المتمثلة في الحمى والسعال الجاف وحوله افراد من أسرته دون اي تدابير وقائية من قبيل ارتداء الكمامات الواقية التي اقتصر ارتدائها على الطبيب المعالج. وننشر هذا الفيديو كرسالة تحذيرية لكافة ابناء شعبنا اليمني في كافة المناطق وبخاصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعدم الاسراف في التفاؤل والتعامل مع ظهور حالات اصابه بكورونا بكونها جزء من أزمة صحية تعاني منها كل دول العالم وندعو الله ان يجنب بلادنا وشعبنا كل مكروه وان يلطف بالبلاد والعباد.

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