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عدن - ياسمين التهامي - عند القبض عليهن والتحقيق شاهد الخبر الصادم في سبب هروبهن من الحجر الصحي بمحافظة البيضاء !

جديد اب برس شاهد" علامات تدل انك مصاب ب" فيروس" كورونا ! Advertisements شاهد بالفيديو.. طبيبة عربية تتعرض للتنمر بسبب فحصها لمصابي كورونا ! امرأتان مساء اليوم الخميس من محجر مدرسة الوحدة في منطقة ذي ناعم بمحافظة البيضاء وسط اليمن . وقال مصدر خاص لموقع صيرة بوست ان امراتان عائدان من السعودية كانتا تخضعان للحجر الصحي في مدرسة الوحدة فرتا اليوم قبل ان تنتهي الفترة المعروفة للحجر الصحي مع أطفالهما. وأكد المصدر ان الاجهزة الامنية التابعة لمليشا الحوثي استنفرت في المنطقة بحثا عن الفارتين ولم تتمكن من ايجادهما حتى كتابة الخبر. المصدر اوضح ان الخاضعين للحجر الصحي في مدرسة الوحدة يعيشون وضعا مزريا حيث يتكدس أكثر من 500 مواطن من الجنسين في مدرسة ضيقة لا تتناسب مع هذا العدد. كما يفتقد المركز لأبسط الخدمات كدورات المياه اذ يحتوي المركز على ثلاث دورات مياه فقط لجميع الخاضعين للحجر . وبحسب المصدر فان هذا الوضع المتردي هو الذي دفع الامراتان للفرار.

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