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عدن - ياسمين التهامي - اخبار الطقس باليمن توقع وترقب أمطار رعدية غزيرة على معظم مناطق اليمن لمدة اكثر من اسبوع تفاصيل !

جديد اب برس شاهد" علامات تدل انك مصاب ب" فيروس" كورونا ! Advertisements شاهد بالفيديو.. طبيبة عربية تتعرض للتنمر بسبب فحصها لمصابي كورونا ! نماذج الطقس العالمية توقعات تشير إلى احتمال هطول أمطار رعدية غزيرة على معظم مناطق اليمن ابتداءً من يوم الأحد القادم 12 أبريل وحتى 24 أبريل بصورة مبدئية. وأكد خبراء طقس في تقارير رصدها "يمن برس" أن الحالة الجوية الممطرة المرتقبة، من المتوقع أن تبدأ بشكل محدود على جغرافيا الأحواض الجبلية والمرتفعات الغربية الوسطى خلال أيام 12 و13 و14 من شهر ابريل الجاري. وجاء في التقرير أيضاً أنه من المتوقع أن تتوسع تلك الحالة الجوية الممطرة لتشمل مناطق واسعة في اليمن خلال أيام 15 و16 و17 و18 أبريل لتشمل المرتفعات الشمالية والوسطى والشمالية الغربية والجنوبية الغربية والجنوبية وكذلك الهضاب الشرقية مع توقعات جيدة للسواحل الجنوبية والشرقية والغربية وسهول تهامة. وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تستمر بصورة جيدة لكن بشكل محدود جغرافيا حتى 24 أبريل وربما تمتد لأيام لاحقة.

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