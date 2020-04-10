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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل هامة توضح الاغتيال الذي راح ضحيتة احد افراد الحرس الجمهوري والاخر في العناية يصارع الموت في سوق شعبي بمدينة الخوخة محافظة الحيدة تفاصيل!

جديد اب برس شاهد" علامات تدل انك مصاب ب" فيروس" كورونا ! Advertisements شاهد بالفيديو.. طبيبة عربية تتعرض للتنمر بسبب فحصها لمصابي كورونا ! هد أحد افراد حراس الجمهورية وجرح آخر في اعتداء أفراد عصابة مسلحة ،اليوم الخميس 9 ابريل، في مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة. وأوضح مصدر محلي أن عصابة مسلحة باشرت بأطلاق النار على اثنين من جنود قوات حراس الجمهورية أثناء تواجدهما في سوق شعبي بمدينة الخوخة، ودون اسباب تذكر، ما أسفر عن استشهاد الجندي محمد أبولحوم من أفراد اللواء الرابع حراس الجمهورية وجرح الجندي عبدالله سالم الحنش. وعدد زملاء الشهيد المواقف البطولية التي اجترحها في مواجهة ميليشيات الحوثي الارهابية بمنطقة الجاح، أثناء تسللاتهم المستمرة وخرقهم لاتفاق وقف اطلاق النار. ويعاني سكان الخوخة من قيام عصابة مسلحة، للعبث بامن واستقرار المدينة التي تعد عاصمة مؤقتة لمحافظة الحديدة، إذ حاولت قتل الطبيب أحمد عنينه مدير مركز علاج سوء التغذية أمس الأول، اضافة الى سطوها على ممتلكات مواطنين، ومسؤوليتها عن قتل وجرح العديد من السكان في عمليات تهجم ونهب أراضي. من جانبه اوضح مصدر في المقاومة الوطنية إن قوات المقاومة ملتزمة باحترام اختصاصات السلطات المحلية والقضائية في ضبط الأمن بالمديرية، وتطبيق القوانين النافذة. مضيفا بان المقاومة الوطنية تركز كل جهودها لموجهة مليشيات الحوثي التي تنكل بالمواطنيين في المناطق التي مازالت تسيطر عليها في الساحل الغربي.

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