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عدن - ياسمين التهامي - ملائكة الرحمة في مستشفى عدن جريمة قتل للمرة الثانية.. وضحية هذة الجريمة طفل يتجاوز 11 عاما والسبب كورونا !

جديد اب برس شاهد" علامات تدل انك مصاب ب" فيروس" كورونا ! Advertisements شاهد بالفيديو.. طبيبة عربية تتعرض للتنمر بسبب فحصها لمصابي كورونا ! جديد يذهب ضحية الهلع المبالغ فيه من قبل المستشفيات والاطباء من كورونا في مدينة عدن جنوبي اليمن. حيث توفي الطفل يونس صالح الزهر 11 عاما , بسبب رفض المستشفيات استقباله بعد اصابته بحمى شديدة جراء اصابته بمرض المكرفس . وقالت اسرة الطفل انها نقلته اسعفته غير ان المستشفيات رفضت استقباله بسبب الهلع من كورونا , وان الأطباء لم يكلفوا انفسهم بفحص الحالة واضافت انها وصلت الى مستشفى الصداقة بعد ان كانت حالته قد ازدادت تدهورت وتوفي على اثر ذلك . وطالبت الأسرة بالوقوف معها ضد المستشفيات التي رفضت استقبال ابنهم والتحقيق في هذه القضية . إلى ذلك قالت الناشطة وعضو حكومة الشباب أحلام الرفاعي ، إن ما يحصل في عدن وبالتحديد في المستشفيات لا يجب السكوت عنه لحظة واحدة. وقالت الرفاعي بالأمس الطفلة جواهر واليوم الطفل يونس طفلان صارعا الموت قبل أن يغمدهم الله بواسع رحمته. وأشارت إلى أن مستشفيات كبرى في عدن تقفل أبوابها بوجه الأطفال خوفاً من أن يكونوا مصابين بالكورونا..متسائلة فكيف إذا اجتاحت الكورونا أوساط المجتمع.

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