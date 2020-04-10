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عدن - ياسمين التهامي - عاااجل وقع المحضور خبر صادم على السعوديين يتعلق بصحة الملك والسبب كورونا !

أفادت الأنباء الواردة من العاصمة السعودية الرياض بأن الملك سلمان إبن عبدالعزيز أدخل العناية المركزة بعد أن تفاقمت حالته الصحية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بعد أن ذكرت أمس صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بأن كورونا يضرب 150 من أفراد العائلة المالكة في السعودية.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، إن فيروس كورونا أصاب العشرات من أفراد العائلة المالكة في السعودية، حسب معلومات حصلت عليها.



وأوردت الصحيفة أن الملك سلمان، وولي عهده، الأمير محمد، يعزلان نفسيهما في موقعين منفصلين على ساحل البحر الأحمر، خشية التقاط العدوى.

وأضافت الصحيفة، في تقريرها، أن أمير الرياض، فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، في المستشفى، حاليا، قيد العناية الفائقة، بعد ستة أسابيع من إعلان أول إصابة في المملكة.

وذكرت الصحيفة أن نحو 150 أميرا وأميرة من أفراد العائلة المالكة الممتدة، قد أصيبوا بالوباء، وأن الأطباء في مستشفى الملك فيصل الذي يُعالج فيه أفراد الأسرة الحاكمة، وُضعوا في حالة تأهب، و"طُلب منهم الاستعداد لاستقبال كبار الشخصيات".

هذا ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل عن صحة الملك حتى الآن.

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