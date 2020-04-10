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عدن - ياسمين التهامي - الحوثي يوجه دعوة عاجلة للسعودية وهذة تفاصيل الدعوة !

دعا القيادي الحوثي البارز وعضو المجلس السياسي للجماعة محمد علي الحوثي، السعودية إلى التعامل بجدية مع رؤية جماعته لايقاف الحرب في اليمن.

وقال الحوثي في سلسلة تغريدات على "تويتر" مساء الخميس، إن جماعته قدمت رؤيتها حول وقف نهائي للحرب في اليمن للمبعوث الأممي مارتن غريفيث، وتم الاتفاق معه على نقلها للطرف الآخر (التحالف والحكومة اليمنية).

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وأشار إلى أن "الطرف الآخر يفهم دائماً أن ما نقدمه يأتي من موقف ضعف فيذهب للتصعيد".

ودعا الحوثي التحالف بقيادة السعودية إلى "التعامل بجدية مع الحلول الشاملة" ..مضيفا "أما استمرار الحرب فلن يأتي بنتيجة".

وأعلن الحوثيون الأربعاء تسليم مبعوث الأمين العام للامم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، رؤيتهم للحل الشامل لوقف الحرب وتتضمن وقف الحرب في جميع الجبهات، ورفع الحصار الجوي والبحري والبري، وتنفيذ إجراءات بناء الثقة ومنها صرف جميع مرتبات الموظفين غير المسلمة في جميع القطاعات، وإعادة الإعمار.