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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: واقعة مروعة وقعت في هذا المحافظة الجنوبية وارعبت كل ابناء المحافظات الجنوبية ..تفاصيل صادمة لا تخطر على البال

أكدت مصادر محلية في مدينة دمت بالضالع جنوب اليمن الخاضعة عن حقيقة وفاة خمسة اشخاص من بيت واحد خلال 24 ساعة دون معرفة الاسباب في الساعات السابقة , في حين سيطر الخوف والرعب على جميع اهالي المنطقة والاماكن المجاورة . واستبعدت المصادر أن تكون اسباب الوفاة ناتجة عن جرعة خمور منتهية الصلاحية كما تدوالت بعض المواقع الاخبارية وكذلك استبعدت ان أسباب لوفاء إلى ذبجة صدرية ولا حتى بسبب اشتباه بكورونا . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل: واقعة مروعة وقعت في هذا المحافظة الجنوبية وارعبت كل ابناء المحافظات الجنوبية ..تفاصيل صادمة لا تخطر على البال عاجل..قناة فضائية عالمية تباغت الجميع وتكشف عن انسحاب قوات الشرعية من معسكر اللبنات في الجوف.. ومصادر تكشف مواقع تمركزها وردنا الان..عيدروس الزبيدي يباغت الجميع بعمل مرعب قصم ظهر الرئيس هادي واثار جنون كل القادة العسكريين التابعين للشرعية..لن تصدق ماذا فعل الزبيدي ابراج اليوم الجمعة 10-04-2020 تعرف على برجك اليوم أعرف حظك Advertisements الفلكي الخليجي الشهير “عادل السعدون” يفاجئ الجميع بتنبؤات مرعبة ويعلن: كوارث مروعة ستهز العالم خلال الأيام القادمة واندلاع حرب جرثومية تبيد البشرية فيروس كورونا القاتل يصيب اول حاكم عربي، وترامب يجن جنونه ويرسل طائرة طبية خاصة لانقاذه من الفيروس الفتاك ..لن تصدق من هو ليست قوات سعودية ولا شرعية ولا اماراتية..انزال جوي مباغت لقوة عسكرية ضاربة سيطرت على 3 محافظات دون اية مقاومة (وثيقة + صورة) عاجل وخطير..السلطات السعودية تلقي القبض على الداعية الشهير الشيخ عائض القرني بتهمة خطيرة ووزير الدخلية السعودي يامر بقطع لسانه عاجل: بعد اعلان التحالف وقف الحرب في اليمن..المملكة تصعق الرئيس هادي وتعتبر الانتقالي الممثل الوحيد والشرعي للجنوبيين وتؤيد حقهم في اعلان دولتهم المستقلة وانما اكتشف المصدر أن السبب كان هناك مشاكل مابينهم وبين طرف اخر فقام الطرف الاخر بوضع سموم داخل برميل او مايسمى تانكي الماء الذي يستخدم مباشرة للطبخ والشرب وعددهم خمسة وليس كما تداولت المواقع 14شخص ولا اكثر . ونشرت بعض مواقع ان ناشطون طالبوا بقطع الطريق الرابط بين دمت ومريس في منطقة الجبهة ووجهوا نداء بذلك خوفا ان تكون تلك الحالات بسبب فيروس كورونا وحفاظا على سكان مناطق الضالع وقعطبة ومريس .

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