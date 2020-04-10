الضالع: وفاة 14 شخصاً بمديرية "دمت" في ظروف غامضة

توفي 14 شخصاً، في ظروف غامضة، بمديرية دمت الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت": إن "أربعة أشخاص توفوا اليوم الخميس، بعد وفاة 10 أمس الأربعاء، ليرتفع عدد الوفيات إلى 14 حالة خلال 24 ساعة".

وتضاربت الأنباء حول أسباب وفاة هؤلاء الأشخاص، لكن بعض المصادر، رجحت أن تكون أسباب الوفاة ناتجة عن تعاطي مواد كحولية.

Advertisements

وحمل ناشطون من أبناء منطقة دمت ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة.

وخلال العامين الماضيين، سجلت مستشفيات عدن ولحج وإب وفاة عشرات الأشخاص، إثر تعاطيهم مواد كحولية سامة، منها مادة الأسبرت الخام..