عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجعدي للـ الإخونجية المتأسلمين: راجعوا حساباتكم قبل أن ينفذ صبرنا

الجمعة 10 أبريل 2020

الخليج 365

غرد فضل الجعدي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، على حسابة الشخصي بـ"تويتر" باسلوب قاسي اللهجة ليلقن مليشيا الإخوان باليمن درساً في احترام المواثيق مختصاً بكلماته اتفاق الرياض، الذي انتهكت المليشيا الإخوانية المتأسلمة بنوده.

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وكتب "الجعدي" في تغريدة: "للمتأسلمين الإخونج الذين يستعرضون عضلاتهم في شبوة نقول : لدينا القوة لحماية إخواننا ولن نجاريكم باستهداف أدواتكم الرخيصة التي ستكون عرضة لذلك وفي أي وقت ومكان، الفارق بيننا أننا نحتكم لاتفاق الرياض ولقيم إنسانية أنتم تفتقدونها".

وانذرهم قائلاً: "راجعوا حساباتكم قبل أن ينفذ صبرنا".