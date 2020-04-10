شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 12 مليون لتر وقود للمنشأت الصحية باليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 12 مليون لتر وقود للمنشأت الصحية باليمن الجمعة 10 أبريل 2020 الخليج 365

في إطار الدعم الصحي لليمن كشف المكتب المحلي لمنظمة الصحة العالمية، عن ضخ 12 مليون لتر وقود لـ189 منشأة صحية، بالإضافة إلى 140 جهازا لمراقبة الوقود، وتؤكد المنظمة أن هذا الدعم يحافظ على عمل النظام الصحي ويضمن الوصول إلى الرعاية الصحية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 12 مليون لتر وقود للمنشأت الصحية باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.