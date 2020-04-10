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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توفير مساعدات نقدية لـ9 ملايين يمني الخميس 9 أبريل 2020 Advertisements الخليج 365

أعربت سارة بيسولو نيانتي، مدير منظمة يونيسف باليمن، عن مدى سعادتها لقيام المنظمة بتوفير المساعدات النقدية الطارئة لـ9 ملايين يمني. وأشادت بقدرة المنظمة على جمع التمويل اللازم لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، خلال الظروف الراهنة.

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