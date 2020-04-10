أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 9 إبريل/ نيسان 2020 وهي كالتالي:

الميليشيات تواصل رفضها لوقف إطلاق النار وتستهدف الجيش في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/472390/ واشنطن ترصد 15 مليون دولار مكافاة لمن يدلي بمعلومات عن الحرس الثوري في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/472391/ شاهد.. مليشيا الحوثي الإيرانية وفيروس كورونا ينهشان أجساد اليمنيين https://www.elyamnelaraby.com/472393/ مصر تُرحب بإعلان تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/472395/ الكثيري يتفقد سير الأعمال في مشروع مسشتفى القطن الجديد Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/472396/ مليشيا الحوثي الإيرانية ترفض وقف إطلاق النار وتشن هجوما بالجوف https://www.elyamnelaraby.com/472400/ ميد جلوبال تقدم أجهزة طبية للمناطق المحررة بمحافظة الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/472402/ وزارة الصحة تناقش ترتيبات تجهيز وحدة فحص كورونا في المهرة https://www.elyamnelaraby.com/472405/ غريفيث يكشف عن" مبادرة أممية شاملة" لإنهاء الحرب في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/472406/ لجنة الطوارئ بتعز تحذر من استمرار تجاهل توجيهات إغلاق المساجد https://www.elyamnelaraby.com/472412/

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