معين عبدالملك يشدد على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة تداعيات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

شدد رئيس الوزراء رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا عالميا على الاقتصاد الوطني، واهمية البناء على قرار وقف اطلاق النار والهدنة الإنسانية للإعلان عن قرارات جديدة تصب في مصلحة المواطنين في كافة مناطق اليمن دون استثناء.



ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء، اليوم الخميس، لاجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، عبر تقنية "الاتصال المرئي"، لمناقشة آخر مستجدات التداعيات الاقتصادية المترتبة عن تفشي وباء كورونا عالميا وأثره عل الاقتصاد الوطني، والوضع النقدي والسياسات النقدية الضرورية للحفاظ عل استقرار العملة، إضافة إلى وضع التموين الغذائي والدوائي وكيفية توفير وخزن الاحتياطات اللازمة، وأولويات الانفاق العام وكيفية مواجهة النفقات الصحية والاقتصادية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى ان استجابة القيادة السياسية لمبادرة وقف اطلاق النار بناءا على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، وإعلان تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، تؤكد على جدية والتزام الحكومة الشرعية بتوحيد الجهود في مواجهة مخاطر فيروس كورونا.. لافتا إلى وجود حزمة من التدابير والقرارات يجري التشاور بشأنها مع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وسيتم اتخاذها قريبا لضمان الاستقرار التمويني والسعري في الأسواق المحلية، وتقوية قدرات الاقتصاد الوطني على مواجهة التداعيات العالمية جراء تفشي فيروس كورونا.

أحاط وزير المالية سالم بن بريك، المجلس الاقتصادي الأعلى، بتقرير عن أوضاع المالية العامة وايرادات الدولة والإجراءات المقترحة لتعزيزها، إضافة إلى أولويات الانفاق العام وكيفية مواجهة النفقات الصحية والاقتصادية، مشيرا إلى المقترحات المتعلقة بالحفاظ على المالية العامة والدور المعول على الإجراءات المقترحة لتحقيق الاستقرار المالي ورفع مستوى كفاءة وشفافية تحصيل الإيرادات العامة للحفاظ على الاقتصاد الوطني ومعيشة وحياة المواطنين اليومية.

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وناقش المجلس التقرير المقدم من وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمي، على وضع التموين الغذائي والدوائي والخطط التي يتم تنفيذها لتوفير وخزن الاحتياطات اللازمة، والأفكار والمقترحات لضمان انسيابية عملية الاستيراد للسلع الأساسية، والتنسيق القائم مع القطاع الخاص والمستوردين وتجار المواد الغذائية وشركات الادوية في هذا الجانب.

وشدد المجلس الاقتصادي، على ضرورة تكامل الجهود الرسمية مع القطاع الخاص في هذا الظرف الاستثنائي، والتنسيق الكامل لضمان عدم حدوث أي ازمة تموينية او سعرية في قوت المواطنين.. موجها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين المخزون الغذائي والدوائي في البلاد، عبر خطة طوارئ عاجلة مشتركة بين الحكومة وتجار المواد الغذائية وشركات الأدوية والمنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة.

وتطرق وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور نجيب العوج، إلى التنسيق القائم لإيجاد برنامج واضح للتسهيلات في الجانب الغذائي والدوائي، في ضوء الأولويات الملحة للمواطنين.. مشيرا إلى الاجتماعات التي يتم عقدها مع البنك الإسلامي للتنمية وبقية الشركاء المحليين في هذا الجانب، وما يمكن ان تقدمه الحكومة من تسهيلات لضمان توفير المواد الغذائية الأساسية.

واستعرض وزير النفط والمعادن، اوس العود، تطورات أسعار النفط على المستوى العالمي وأثره عل انتاج وتصدير النفط المحلي.

شارك في الاجتماع وزراء الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، والاتصالات وتقنية المعلومات، لطفي باشريف، والزراعة والري، عثمان مجلي، والسياحة، محمد قباطي، والثروة السمكية، فهد كفاين، ومدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة، وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور، ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، والمدير التنفيذي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات علاء قاسم.