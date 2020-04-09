شكرا لمتابعة خبر عن الفنان كاظم الساهر : يعتذر لشاعر يمني بعد سطوه على هذه القصيدة (نص القصيدة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتذر الفنان الكبير كاظم الساهر ، للشاعر اليمني عبدالغفور عبدالله ، بعد أن كان القى قصيدة "اذا القى الزمان عليك شرا" ولم ينسبها له.

وقال الفنان الساهر معلقا على القصيدة في منشور على "فيسبوك" جزيل الشكر للشاعر المبدع عبدالغفور عبدالله لهذه الكلمات الرائعة. الله يوفقك.

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من جانبه رد الشاعر عبدالغفور عبدالله "كلمة شكر وعرفان ابعثها إليكم جميعاً اخواني وأصدقائي الرائعين على دعمكم ووقوفكم بجانبي، فكلكم يستحق الشكر والثناء، وانا فخور جداً بتفاعلكم وتضامنكم معي. ولولاكم لما وصل صوتي إلى هذا القدر الكبير من الناس

وأضاف "وكذلك اشكر الفنان القدير والأستاذ القيصر كاظم الساهر على اعتذاره وتوضي

وفي وقت سابق سطى الفنان الكبير كاظم الساهر على كلمات للشاعر اليمني عبدالغفور عبدالله، والقاها القيصر دون ذكر صاحب الحق الادبي وهو الشاعر اليمني، اما المذيع المعروف في قناة ام بي سي مصطفى الاغا فقد سرق الكلمات ونسبها للشاعر ايليا ابو الماضي، في حين انها للشاعر اليمني.

وقال الشاعر اليمني عبدالغفور عبدالله، في تصريحات صحفية، ان هذه الكلمات قالها في 2017 بعدما شاف الظلم الذي يتعرض له الشعب اليمني، وانه تفاجئ بفيديو متداول للفنان كاظم الساهر والمذيع مصطفى الاغا وهم يتلون كلماته دون ذكر اسمه، وانه يتحداهم وبالذات المذيع مصطفى الاغا ان يثبت انها للشاعر ايليا ابو الماضي حيث ان دواوينه منشورة.

وطالب الشاعر عبدالغفور عبدالله بحقه الادبي والاعتذار من القيصر والاغا وذكر اسمه كشاعر وكاتب للقصيدة.

الشاعر عبدالغفور عبدالله من ابناء الحديدة صاحب قصيدة " اذا القى الزمان عليك شراً " كتبها في اواخر من شهر نوفنبر من العام2017، والتي قام بإلقائها الفنان الكبير كاظم الساهر قبل أيام ولم ينسبها للشاعر عبدالغفور لعدم تأكدة من كاتب هذه الأبيات، لكن الإعلامي مصطفى الآغا ألقاها في برنامجه صدى الملاعب في قناةMBC ونسبها للشاعر إيليا ابوماضي، وأخذت زخم إعلامي بعد أن رددها القيصر كاظم الساهر والإعلامي الآغا.

اذا القى الزمــان عليـك شــــر

وصـار العيش في دنياك مــــرا

فلا تـجزع لحــالك بل تذكــــر

كم امضيت في الخيرات عمرا

وان ضاقت عليك الارض يوماً

وبت تـأن من دنيــــاك قهـــــرا

فـــــرب الكــون مـا ابــكاك الا

لتعلم ان بعـد العســـر يســــرا

وان جـار الزمان عليك فاصبــر

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وســـل مولاك توفيقـا واجـــرا

لعل الله ان يـــجزيك خيـــــرا

ويملئ قلبك المكسور صبــــرا

وان شــن البغاة عليك حربــــاً

واجروا من دم الاحرار نهـــــرا

فلا تحزن فـربك ذو انتقـــــامٍ

سيـصنع من دم الابطال نصـرا

وان فـــرض الطغاة عليـك ذلاً

فلا تـخضع وعش دنياك حـــرا

وقـــل يانفس لي ربٌ كــــريمٌ

سيسلخ من ظلام الليل فجــرا

وان جار الصديق عليك ظلمــاً

وقابلـك الوفا بعدا وهجــــــرا

فلاتحزن عليه وعش عزيــــزاً

فقد كنت الوفي وكفاك فخــرا

وان صفت الحياة عليك فاحذر

فَـــرُبَّ بليـــةٍ تأتيــك غـــــدرا

فكم من مترفٍ بالمــال فيهـــا

فاصــبح يــرتدي ذلا وفقــــرا

وكم في الناس ذا ملك عظيمٍ

وقد مــلك الدنا بــراً وبحــــرا

فبعــد العــز وافتــه المنـــــايا

وادخل في ظلام الليل قبـــرا

هي الدنــيا فلا تـركن اليهــــــا

ولا تجعل لها في القلب قــدرا

ومد يديك للرحمــن دومــــــاً

فربك لـن يـــرد يـديك صفـــرا

عبدالغفور عبدالله

2017/11/24