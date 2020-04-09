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عدن - ياسمين التهامي - تسريب معلومات الحوثيون يصدرون اوامر لجميع قادات الجبهات معى عناصرهم للتمركز في الجبهات في هذة المناطق .. متجاهلين قرار وقف ضرب النار !

أجبرت الملیشیا الحوثیة عناصرھا بالتحرك فورا منذ صباح الیوم الخمیس إلى

الجبھات مھددة المتخلفین بعقوبات قاسیة قد تصل إلى إیقاف مساعداتھم والفصل في

حالة تھربھم بدون أعذار قاھرة .

وقالت مصادر مقربة من الحوثیین "للمشھد الیمني" الیوم الخمیس أن الحوثیین

أصدروا توجیھات صارمة للتحرك للجبھات وخاصة المنھارة مستغلین الھدنة وخاصة توقف الطیران . جديد اب برس Advertisements شاهد بالفيديو.. طبيبة عربية تتعرض للتنمر بسبب فحصها لمصابي كورونا !

وأضافت المصادر أن التحركات تتم من صنعاء ناحیة الجوف ومأرب وكذلك الوضع

بالنسبة لعمران وصعدة بینما یتم تحریك المقاتلین من ذمار إلى محافظة البیضاء .

ویتم تجمیع العناصر الحوثیة من القرى والمدیریات في المدن الرئیسة ثم یتم إعطائھم

تعلیمات اولیة ودورات تعبویة عاجلة للتحرك فورا وخاصة للعناصر الجدیدة لحثھم

على القتال .

ھذا وتستغل الملیشیا الحوثیة المفاوضات والھدنة لإعادة ترتیب صفوفھا من الانھیار

في إطار التقیة السیاسیة التي تتبعھا الملیشیا منذ عام 2004م بعد قیامھم بالخروج على

الدولة في صعدة في إطار توسع المد الشیعي بعد إنھیار النظام العراقي .

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