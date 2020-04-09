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عدن - ياسمين التهامي - زعيم حزب المعارضة الحزب الاشتراكي باليمن : تصريح يكشف هذا هو الحل الوحيد الذي سيقبل بة الحوثيون وقف اطلاق النار !

قال السياسي اليمني وسفير اليمن لدى المملكة المتحدة الدكتور ياسين سعيد نعمان ان الحوثي لن يقبل بوقف الحرب الا في حاله القبول بانقلابه كمسلمة لا يجوز مناقشتها من قريب أو بعيد في اشارة إلى شرعنة انقلابه دوليا .

واضاف نعمان في مقال صحفي ، هي الوقائع تؤكد مجددا أن الحوثية فكرة تعيش بالحرب ، وتتلاشى بالسلام ، وهي لذلك لن تقبل بأي وقف للحرب ما لم يكن ذلك تعبيراً عن القبول بانقلابها كمسلمة لا يجوز مناقشتها من قريب أو بعيد

وتابع قائلاً , بمجرد ما أعلن تحالف دعم الشرعية أنه سيقدم مبادرة لوقف الحرب استجابة لنداء الأمم المتحدة لتمكين اليمن من مواجهة جائحة "الكورونا" العالمية ، قامت الجماعة فوراً بتسريب ما اسموه " وثيقة الحل الشامل لإنهاء الحرب على الجمهورية اليمنية" في استباق يرفض بوضوح أي مبادرة للتخفيف من معاناة اليمنيين .

واردف .وبعيداً عن العنوان الملغوم للوثيقة ومحتوياتها التي تستخف بوعي الناس وبما ارتكبوه بحق اليمن ، فإن الجماعة تعمل على استثمار معاناة الشعب ، وتضع شروطها بالانتقال من التهدئة إلى الحل الشامل وهي تعرف أن الحل الشامل يبدأ بخطوة تجسد احترام حاجة الناس في هذا الظرف الصعب إلى حشد الجهد لمواجهة كارثة الوباء ، وتخفيف المعاناة الانسانية ، ومعها تتراكم وتتعزز شروط إنهاء الحرب بقواعد الحل الشامل لسلام دائم تنتهي بموجبه الأسباب الحقيقية التي قادت الى الحرب.

وأوضح الدكتور ياسين سعيد نعمان أن اليمن في ظل الأوضاع الراهنة معرض لكوارث المرض والأوبئة والمشاكل الاقتصادية والجوع ، وللذين لا يعرفون حقيقة ما ينتظر اليمن من آلام وأوجاع مضنية خلال الأيام القادمة نذكرهم بأن برنامج الاغاثة لهذا العام تأجل الى هذا التاريخ لانشغال الدول المختلفة بكارثة الوباء ، ولن يكون لديها المساحة المعتادة للدعم الانساني ، أي أن "فائض الإنسانية" الذي يوزعه العالم على المنكوبين بحماقة العصبيات وطيش السلاح والقوة الغاشمة قد تبدد بالكارثة التي بات معها الجميع يئن من وطأة المعاناة. جديد اب برس Advertisements شاهد بالفيديو.. طبيبة عربية تتعرض للتنمر بسبب فحصها لمصابي كورونا !

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