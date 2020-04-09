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عدن - ياسمين التهامي - معلومات وصور خطيرة لجماعة الحرس الثوري الايراني في اليمن واسباب الذي جعلت ترامب يدفع 15 مليون دولار لمن يقبض عليهم !

حذرت وزارة الخارجیة الأمریكیة الیمنیین، الیوم الخمیس، من تربص الحرس

الثوري الإیراني الإرھابي بالموانئ الیمنیة وتھریب الأسلحة عبرھا، معلنة عن مكافأة

مجزیة نظیر معلومات عن الشبكات التھریب والتمویل التابعة لھ.

وخاطب برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجیة الأمریكیة الیمنیین على

حسابھ بموقع التدوین المصغر "تویتر "، "یا أھل الیمن السعید یتربص تنظیم الحرس

الثوري الإیراني الإرھابي بموانئ بلادكم".



وعرضت الحكومة الأمریكیة مكافأة تصل إلى 15 ملیون دولار لمن یقدم معلومات

تؤدي إلى تفكیك شبكات التھریب والتمویل التابعة لھذا التنظیم الإجرامي.

وكانت البحریة الأمریكیة ضبطت في مطلع فبرایر الماضي شحنة صواریخ وأسلحة

في بحر العرب حاول فیلق القدس التابع للحرس الثوري تھریبھا لملیشیا الحوثي.

ووفقا لبیان لاحق عن القیادة المركزیة الأمریكیة اشتملت الشحنة الإیرانیة المضبوطة

على (351 (صاروخ كروز وأخرى مضادة للدبابات من نوع "دھلاویھ" الإیرانیة

وثلاثة صواریخ إیرانیة أرض - جو، ومناظیر حراریة إیرانیة، ومكونات مركبات

إیرانیة مسیرة جویة وسطحیة وذخائر أخرى وأجزاء أسلحة متطورة

جديد اب برس

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