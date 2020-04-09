مكتب الصحة في دمت :اصدر في الب #1740;ان أن حالات الوفاة لا علاقة لھا بف #1740;روس كورونا المستجد وهذا توضيح سبب الوفاة

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عدن - ياسمين التهامي - مكتب الصحة في دمت :اصدر في البیان أن حالات الوفاة لا علاقة لھا بفیروس كورونا المستجد وهذا توضيح سبب الوفاة

أصدر مكتب الصحة بمدیریة دمت بالضالع الیوم الخمیس بیانا توضیحیا حول السبب

الحقیقي في حادثة وفاة عدد من الأشخاص والتي أثارت قلق المواطنین في المدیریة.

وأوضح البیان أن مكتب الصحة قام بإجراء تحقیق وتحري عن أسباب وفاة

الأشخاص , بعد ان عاشت مدیریة دمت حالة من الرعب و الخوف من انتشار فیروس

كورونا وذلك عقب وفاة اربع حالات بصورة مفاجئة وسریعة.

وأكد البیان أن حالات الوفاة لا علاقة لھا بفیروس كورونا المستجد مضیفا "وجدنا

تشابھ للاعراض في معظم الحالات واھم ھذه الاعراض ھو فقدان للبصر، ضیق تنفس،

دخول تدریجي في غیبوبھ ثم الوفاة",ھي أعراض تسمم بالمیثانول.

ودعا الجمیع إلى عدم شراء أو شرب الكحول أو الاسبرت بكل اشكالھ لأنھ مسمم

بمادة المیثانول الخطیرة والتي تصیب الانسان بالعمى وثم الوفاة.

واشار مكتب الصحة انھ سیتم نشر تقریر مفصل وتوضیح شامل بالحالات من قبل

مكتب الصحة بالمحافظة.

وجدیر ذكره أن الیمن لم تسجل حتى الأن أي إصابة بفیروس كورونا المستجد في

حین تتخذ السلطات المحلیة في مختلف المحافظات اجراءات احترازیة للوقایة من

الفیروس. جديد اب برس Advertisements شاهد بالفيديو.. طبيبة عربية تتعرض للتنمر بسبب فحصها لمصابي كورونا !

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