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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو : ظنا منه أنه ماء.. عامل يسكب دلو بترول على صديقه الذي يحترق محاولا إنقاذه“ واشعل التواصل الاجتماعي

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فیدیو من ھونج كونج یظھر فیھ عمال

یحترق صدیقھم فیحاول أحدھم إنقاذه بأن یسكب الماء علیھ.

صدیق الضحیة أخذ دلو مملوء بالوقود ظنا منھ أنھ ماء وقام بسكبھ على صدیقھ الذي

یشتعل لیشتعل بطریقة أكبر ومخیفة ومن ثم یحاول المارة التدخل لإنقاذ الشخص

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