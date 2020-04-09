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عدن - ياسمين التهامي - حصرياً : أسماء الوفيات في مدينة دمت محافظة الضالع و من قرى متفرقة نتيجة المرض الغامض !

كشف المصادر عن اسماء المتوفين في مدينة دمت بمحافظة الضالع . وذكرت المصادر أن أسباب الوفاة ناتجة عن الجلطة والنوبات القلبية فيما ارجعت مصادر اسباب اخرى لمرض غامض.

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