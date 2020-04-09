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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : أعلن المبعوث الأممي لليمن مبادرة اممية جديدة من ثلاثة بنود لوقف الحرب في اليمن.. وهذه ابرز محاورها !

أعلن المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريغيث، ملامح مبادرته لوقف شامل لإطلاق النار في عموم البلاد، مشيرا إلى تسليمها للحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي.

وكشف عن شمول المبادرة ثلاثة مقترحات، تبدأ بإقرار وقف إطلاق النار يشمل عموم اليمن، ويكون خاضعًا للمساءلة، يتبعها مجموعة من التدابير الاقتصادية والإنسانية للتخفيف من وطأة المعاناة عن المدنين، وبناء الثقة بين الأطراف، وصولا إلى استئناف العملية السياسية.

ولفت في بيان، اليوم الخميس، إلى مبادرة لتعزيز تنسيق الجهود بين الأطراف ومنسق الشؤون الإنسانية في مواجهة تهديد التفشي المحتمل لفيروس كورونا المستجد.

جديد اب برس

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وأوضح أن المبعوث الأممي إلى اليمن، يعمل على تعديل مبادرته بناءً على التعليقات والردود التي تلقاها من الأطراف. وأعلن التحالف العربي، أمس الأربعاء، وقفًا لإطلاق النار أحادي الجانب لمدة أسبوعين، دعمًا لمبادرة المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث.

وعبر غريفيث، عن تطلعه لاجتماع مختلف الأطراف عبر اجتماع افتراضي، عبر الإنترنت في أقرب وقت ممكن، لإبرام هذه الاتفاقيات رسميًا.