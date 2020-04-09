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عدن - ياسمين التهامي - عاجل .. في هذة الساعة من الليل معارك طاحنة الان ودخول عناصر الحوثي الى داخل معسكر الخنجر الحدودي !

شنت مليشيات الحوثي هجوم عسكري هو الاعنف على جبال الخنحر بمحيط معسكر الخنجر بمديرية خب الشعف ، بمحافظة الجوف ، وذلك بعد ان تسللت عناصر من الجماعة الى داخل معسكر الخنجر وبأت بالفشل.

جديد اب برس

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‏‎والى جانب الهجوم العسكري على مواقع معسكر الخنجر بمديرية خب الشعف، تجري مواجهات عنيفة جنوب المهاشمة.

هذا ولا تزال مليشيات الحوثي تشن هجوماً ولاتزال المعارك مستمرة حتى كتابة هذا الخبر الساعة 9:15 م.

ومن المعروف ان جبال الخنجر تسيطر عليها قوات تتبع اللواء السابع حرس حدود بمديرية خب الشعف وتعتبر المواقع محادده للملكة العربية السعودية .

وكانت اخبار تناقلت ان الجيش الوطني انسحب من معسكر اللبنات ولم يتضح لنا اي خبر عن ذلك .

وتزامنت المعارك الدائرة وتصعيد جماعة الحوثي مع طرحها مبادرة لايقاف الحرب والحل الشامل في اليمن ، وكذلك بعد ايقاف التحالف عملياته العسكرية في اليمن.