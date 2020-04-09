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عدن - ياسمين التهامي - سفير روسيا لدى اليمن يكشف ما سيجري بعد إعلان التحالف وقف العمليات بشكل كامل وصنعاء تشكك وتفضح أهداف السعودية !

رحبت العديد من الأوساط الرسمية والشعبية والقوى السياسية في اليمن بالرؤية التي قدمتها صنعاء حول إيقاف شامل للعدوان والحصار. وشككت القوى اليمنية في جدية الهدنة التي أعلنها تحالف العدوان والتي بدأ سريانها منذ ظهر الخميس، متهمة دول العدوان بأنها تسعى من خلال هذا القرار الى ترتيب صفوفها بعد هزائمها العسكرية الأخيرة. جديد اب برس شاهد بالفيديو.. طبيبة عربية تتعرض للتنمر بسبب فحصها لمصابي كورونا ! Advertisements امتداداً لمبادراتها السابقة تثبت صنعاء من خلال رؤيتها الجديدة حرصها على عملية السلام والخيار السياسي لحل الأزمة. رؤية قوبلت بترحيب الأوساط اليمنية والقوى السياسية كونها تمحورت حول وقف شامل ونهائي للعدوان والحصار، وبدت مكتملة بما قدمت من بنود ومقترحات في كافة الجوانب “عسكرياً وسياسياً وإنسانياً” وجاءت من منطلق قوة وليس ضعف في ظل التفوق العسكري الذي باتت تتمتع بهقوات الجيش واللجان الشعبية. تطور جديد في الملف اليمني إذن مثلته رؤية صنعاء وما تلاها من إعلان للتحالف السعودي بوقف مؤقت لإطلاق النار. لكن الخطوة السعودية وصفت بالحلول الترقيعية والمنقوصة وأنها مجرد مناورة في ظاهرها بُعد إنساني وهو تسخير الطاقات لمواجهة جائحة كورونا، بينما فيباطنها مآرب أخرى. وتشكك القوى اليمنية في جدية الهدنة المعلنة من قبل تحالف العدوان، وترى أنها لن تصمد طويلاً كما هو الحال مع هدن سابقة، وهو ماتكشفه أيضاً المؤشرات على أرض الواقع منذ الساعات الأولى لإعلان هذه الهدنة. وكان السفير الروسي لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، أعلن يوم الثلاثاء، أن وباء كورونا لم يمنع من استمرار عملية السلام في البلاد، حيث يخطط طرفا الصراع لعقد محادثات بصيغة أونلاين. وفي تصريح لوكالة “تاس” الروسية، قال الدبلوماسي: “لم يتوقف كل شيء، فعلى الرغم من الوباء لا تزال العملية اليمنية مستمرة. وبغض النظر عن الأعمال القتالية المتواصلة في مختلف أنحاء البلاد، فإن طرفي النزاع مستعدان للحوار”. ولفت السفير إلى أن مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هو الذي يقوم بالعمل الأساسي، عبر اتصالاته مع ممثلي كل “أنصار الله” وحكومة هادي. وأضاف ديدوشكين أن هناك خططا لاستئناف المفاوضات اليمنية اليمنية في أقرب وقت عبر دائرة تلفزيونية. وأشار ديدوشكين إلى أن المهمة الرئيسة التي يتعين على الطرفين اليمنيين إنجازها في ظروف التوتر العسكري الراهن هي وقف إطلاق النار في عموم أراضي البلاد. أما المهمة الثانية فهي استئناف العملية التفاوضية والتسوية السياسية وحل المشكلات الإنسانية وتبادل الأسرى.

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