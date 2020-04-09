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عدن - ياسمين التهامي - نفى مصدر مسؤول في شركة النفط اليمنية بصنعاء، صحة ما يتم تداوله عن تخفيض جديد في أسعار المشتقات النفطية.

نفى مصدر مسؤول في شركة النفط اليمنية بصنعاء، صحة ما يتم تداوله عن تخفيض جديد في أسعار المشتقات النفطية. جديد اب برس شاهد بالفيديو.. طبيبة عربية تتعرض للتنمر بسبب فحصها لمصابي كورونا ! Advertisements وأكد المصدر في تصريح خاص لـ”يمني برس” أن أسعار مادتي البنزين والديزل ثابتة كما هي منذ التخفيض الأخير الذي أعلنت عنه شركة النفط اليمنية قبل أيام. وقال إن الشائعات التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية حول إعلان تخفيض أسعار مادتي البنزين والديزل هدفها إثارة البلبلة ومحاولة زعزعة ثقة المواطنين في شركة النفط اليمنية. كما أكد المصدر أن الأسعار المعتمدة لمادتي البنزين والديزل من قبل شركة النفط اليمنية كما يلي: – البنزين 5900 ريال للدبة سعة 20 لتر. – الديزل 6900 ريال للدبة سعة 20 لتر. وكان ناطق شركة النفط اليمنية، أمين الشباطي، أكد في تصريح لقناة المسيرة يوم الثلاثاء، أن الشركة ستعيد النظر في أسعار النفط في السوق المحلي إذا ما تم إدخال السفن المحتجزة من قبل تحالف العدوان.

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